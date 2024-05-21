Челябинские депутаты приняли новый устав города и повысили размер квартплаты

Челябинская гордума отменила самостоятельность районов города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, сегодня, 21 мая, депутаты приняли четвертый за всю историю существования органов местного самоуправления города устав. Необходимость его принятия, как и предыдущего, связана с реформой местного самоуправления.

Проект документа уже прошел процедуру публичных слушаний, состоявшихся 18 апреля. В Уставе предлагается исключить деление города на внутригородские районы со статусами муниципальных образований. При этом останется деление Челябинска на семь городских районов «с учетом исторически сложившегося территориального устройства». Управлять ими будут районные администрации (в статусе структурных подразделений мэрии).

Кроме того, в документе детализировали полномочия городских властей в сфере организации транспортного обслуживания населения в границах Челябинска. И хотя в рамках проходящей сейчас реформы сферы общественного транспорта Челябинской агломерации она перешла под контроль региональных властей, за городом решили оставить ряд направлений.

Так, городская администрация берет на себя ответственность за реализацию порядка проезда по маршрутам регулярных перевозок льготных категорий граждан. Кроме того, мэрия может выступать с предложениями об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов. Также городские чиновники участвуют в принятии решения о месте размещения остановочных пунктов и согласовании проектов их размещения. Наконец, в ведении городских властей остается размещение информационных стендов и электронных табло на остановочных пунктах.

А вот от полномочий по утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта чиновники мэрии решили отказаться, передав их министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Наконец, теперь городская администрация сможет на вполне законных основаниях создавать музеи, участвовать в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, создавать условия по реализации прав местных национально-культурных автономий и мероприятий в сфере межнациональных отношений, оказывать поддержку общественным объединениям и организациям инвалидов по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. У мэрии также появились полномочия по проведению мероприятий в сфере профилактики правонарушений, а также оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Еще одно изменение устава связано с изменением федерального законодательства. «Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнен нормой о том, что одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления становится приобретение ими статуса иноагента. Кроме того, приобретение статуса иноагента является теперь основанием для удаления главы муниципального образования в отставку», – уточнили в пресс-службе муниципального парламента.

Впрочем, возможно, горожанам будет куда интереснее другое решение челябинских депутатов: с 1 июля текущего года размер платы за содержание жилого помещения увеличится на 5,5%. Это изменение коснется нанимателей жилья по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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