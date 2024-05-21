Власти Челябинска решили указать, какому стрит-арту в городе не место

В Челябинске решили упорядочить деятельность уличных художников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, сегодня, 21 мая, депутаты приняли ряд изменений в Правила благоустройства территории города Челябинска.

Так, документ дополнили разделом, регламентирующим размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Определены требования к местам размещения (стоянки) СИМ, критерии выбора приоритетных для них территорий, а также указаны места, где СИМ не могут быть размещены.

Например, стоянка СИМ не допускается на велосипедных и велопешеходных дорожках, остановках общественного транспорта, на расстоянии менее 5 метров от границ посадочных площадок и пешеходных переходов, на территории памятников, монументов, мемориальных сооружений, мест воинских захоронений и в радиусе не менее 25 метров от указанных объектов, на расстоянии менее 10 метров перед входными группами социально-значимых объектов, в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях, а также на придомовых территориях.

Еще один новый раздел Правил касается размещения и содержания произведений уличного искусства.

«Помимо обязательной эстетической привлекательности эти творения должны соответствовать еще ряду критериев: не нарушать нормы законодательства, утвержденных концепций, архитектурных решений объектов, архитектурно-градостроительного облика зданий, – рассказали в пресс-службе городского парламента. – Безусловно, под запретом надписи и изображения, содержащие бранные слова, призывы к совершению противоправных действий, насилию и жестокости, демонстрирующих процессы курения или потребления алкоголя, изображающие наркотические средства и ряд других пунктов».

Произведения стрит-арта, не соответствующие требованиям правил, подлежат удалению, а поверхность, на которую они были нанесены, должна быть восстановлена теми, кто их нанес. Если же таковые не будут установлены, эта обязанность ляжет на собственников здания (объекта).

Наконец, уточнен перечень объектов, возле которых собственники в обязательном порядке устанавливают урны. В первую очередь они должны быть на вокзалах, рынках, в аэропортах, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения, на улицах, у подъездов многоквартирных домов, остановках общественного транспорта, у входов в торговые объекты, предприятия общественного питания, бытовых и развлекательных услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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