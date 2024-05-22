На Челябинской таможне задержали партию украинских конфет

Челябинские таможенники не пропустили в Россию партию украинских конфет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сегодня, 300 килограммов конфет известной украинской марки изъяли на границе сотрудники мобильной группы ведомства и Пограничного управления ФСБ России. Сладости везли из Казахстана в Екатеринбург.

В ходе досмотра грузового отсека фуры инспекторы обнаружили более 500 упаковок конфет. По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения товара, а также о том, что нарушает законодательство РФ.

Запрещенная к ввозу продукция изъята. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения запретов на ввоз товаров в Россию. Теперь ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа с конфискацией товара.

Напомним, ввоз в Россию товаров, в том числе кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина, федеральное правительство запретило еще в декабре 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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