Заболеваемость корью на Южном Урале выросла в три раза

Санитарные врачи обеспокоены распространением кори в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе продолжают регистрировать все новые случаи кори.

«Ситуация по заболеваемости корью в Челябинской области оценивается как неблагополучная. За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза», – отмечают врачи. Это значит, что число заболевших в регионе приближается к 400.

Случаи зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях области, 60% – в областном центре.

«Как и в 2023 году, случаи регистрируются преимущественно среди ранее непривитых. В первую очередь, в группе риска дети, не получившие прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, а также не привитые и не болевшие в детстве взрослые», – отмечают в Роспотребнадзоре.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи и очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью на кожных покровах. Корь опасна своими осложнениями, чаще всего пневмонией, менингитами и энцефалитами.

Напряженная ситуация по кори сложилась не только на территории нашей области, но и в ряде регионов, относящихся к курортным. Уже в текущем году зарегистрированы случаи завоза кори на территорию Челябинска из Таиланда.

Основным средством профилактики кори является вакцинация, напоминают в Роспотребнадзоре. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации двукратная иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Кроме того, против кори прививаются все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые либо привитые однократно, и лица от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (работники медицинских организаций и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации).

Челябинск, Виктор Елисеев

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