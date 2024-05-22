Малый Куйбас выдал 100-миллионную тонну руды

На ММК добыта 100-миллионная тонна руды с месторождения Малый Куйбас.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», цех-рудник горно-обогатительного производства ММК достиг отметки в 100 миллионов тонн железной руды, добытой с месторождения Малый Куйбас.
Освоение этого месторождения началось в 70-х годах прошлого века. Первый состав железной руды с Малого Куйбаса был погружен 13 февраля 1973 года. В апреле 1999 года на месторождении добыли 50-миллионную тонну железной руды.
Добыча на месторождении в настоящее время ведется открытым способом. Ежегодно она превышает два миллиона тонн. Для получения доступа к дополнительным рудным залежам горняки постоянно реконструируют железорудный карьер, расширяя его борта и границы в ширину и глубину, которая сейчас превышает 250 метров.
Регулярно обновляется техника для добычи – буровые станки, горные экскаваторы, карьерные самосвалы. Помимо железной руды на руднике добывают и строительный камень.
Минеральный состав месторождения довольно разнообразен. Уже несколько лет на руднике действует экспозиция, в которой представлены различные образцы пород, встречающихся на месторождении. Собранные на месторождении образцы экспонируются и в музее Уральского горного университета.
Сегодня рассматривается возможность добычи на Малом Куйбасе подземным способом со сверхглубоких горизонтов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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