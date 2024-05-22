Цены замерли: в апреле в Челябинской области зафиксировали отрицательную инфляцию

Индекс потребительских цен на Южном Урале незначительно снизился.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области индекс потребительских цен на все товары и услуги в апреле по сравнению с мартом текущего года составил 99,9%. Об этом в своем отчете сообщает Челябинскстат

Незначительное снижение произошло благодаря падению цен на услуги на 0,5%. Замерли инфляционные процессы и в сфере продовольственных товаров – в апреле они по сравнению с предыдущим месяцем не изменились.

А вот стоимость непродовольственных товаров немного выросла, прибавив 0,2%.

Вместе с тем, по сравнению с декабрем 2023 года индекс потребительских цен вырос на 2,1%.

Больше всего подорожали услуги, прибавив за четыре месяца 2,9%. Цены на продовольствие увеличились на 2,6%. Непродовольственные товары дорожают медленно, но верно – по сравнению с декабрем +0,7%.

Цены на автомобильный бензин выросли в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года на 0,7%, с декабрем 2023 года – на 1,2%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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