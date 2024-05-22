В Челябинске ученица седьмого класса погибла от передозировки

14-летнюю челябинку нашли мертвой из-за передозировки наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Курчатовском районе областного центра.

Семиклассницу нашли мертвой в квартире. Причиной гибели могла стать передозировка наркотиков. Эту информацию подтверждают в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Известно, что рядом с телом девочки обнаружили пакет, в котором могли находиться запрещенные вещества.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube