В Челябинске ученица седьмого класса погибла от передозировки

14-летнюю челябинку нашли мертвой из-за передозировки наркотиков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Курчатовском районе областного центра.
Семиклассницу нашли мертвой в квартире. Причиной гибели могла стать передозировка наркотиков. Эту информацию подтверждают в следственном управлении СКР по Челябинской области.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Известно, что рядом с телом девочки обнаружили пакет, в котором могли находиться запрещенные вещества.
Челябинск, Виктор Елисеев
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