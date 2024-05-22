На Южный Урал снова нагрянут заморозки

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, до конца недели в ночные часы в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 23 мая местами до -3 градусов, 24-25 мая в большинстве районов до -5 градусов по Цельсию.

Предстоящей ночью погода в области будет облачной с прояснением, местами небольшие дожди, на юге до умеренных, в горах местами с мокрым снегом, на юге возможны грозы. Температура +2, +7 градусов, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. Днем 23 мая – небольшие осадки, воздух прогреется до 10-15 градусов выше нуля.

В ночь на пятницу, 24 мая, температура опустится до 0, +3 градусов, а в большинстве районов возможны заморозки до -5. Днем столбик термометра доберется лишь до +8, +13 градусов.

Холодной будет и ночь на субботу – 0, +3, в горах и низинах заморозки до -5 градусов. Зато днем, обещают синоптики, воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.

В Челябинске конец недели выдастся весьма прохладным. Ближайшей ночью температура воздуха ожидается в пределах 3-5 градусов выше нуля, а следующие две ночи столбик термометра не поднимется выше отметки "+2 градуса».

Завтра днем ожидается +11, +13 градусов Цельсия. В пятницу и вовсе похолодает до 9-11 градусов выше нуля. Лишь в субботу потеплеет до +16, +18 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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