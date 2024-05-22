В Челябинске разработали схему объезда путепровода в районе ТЭЦ-3

Для разгрузки ремонтируемого путепровода в районе ТЭЦ-3 разработана схема объезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с частичным ограничением движения на путепроводе по Бродокалмакскому тракту возникла необходимость в разработке схемы движения транспорта для разгрузки основной дороги к аэропорту.

Проблемный участок горожанам рекомендуют объезжать по следующим направлениям:

проспект Победы – улица Героев Танкограда – а/д «Северный Луч» – улица Хлебозаводская – улица Морская – улица Мраморная – а/д на Аэропорт – Курганское шоссе;

проспект Победы – улица Героев Танкограда – улица Рождественского – Копейское шоссе – проспект Победы (Копейск) – улица Кузнецова (Копейск) – улица Кемеровская (Копейск) – обход города Челябинска;

проспект Победы – улица Героев Танкограда – а/д «Северный Луч» – Свердловский тракт – а/д М-5 – обход города Челябинска.

Напомним, в апреле этого года начался ремонт путепровода через железнодорожные пути у ТЭЦ-3 по Бродокалмакскому тракту. Движение в районе проведения работ частично ограничили, что ощутимо ухудшило дорожную обстановку.

Срок завершения работ – 20 октября 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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