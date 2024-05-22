На Челябинскую область идет шторм

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской, в ближайший час и до конца суток среды, 22 мая, в южных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Жителей области призывают соблюдать меры личной безопасности: взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна, избегать рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций, обесточить электроприборы при скачках электричества.

Между тем, жители Магнитогорска уже сообщают о прошедшем в городе граде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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