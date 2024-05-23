Арестован замначальника Генштаба ВС России Шамарин

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по подозрению в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в 235-м Гарнизонном военном суде, Шамарин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Игорь Юров

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