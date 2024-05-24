В СКР рассказали, в чем подозревают главного дорожника Челябинска

В Челябинске стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя городского комитета дорожного хозяйства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, врио председателя Комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрия Шиляева подозревают в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года чиновник, занимавший тогда должность заместителя начальника отдела капитального строительства Комитета дорожного хозяйства областного центра (возглавил структуру он в январе текущего года), получил от замдиректора коммерческой организации не менее 30 тысяч рублей. Деньги посредник передал ему за сокрытие дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы города.

В настоящее время прошли обыски по месту работы и проживания чиновника, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, врио руководителя комитета дорожного хозяйства задержали накануне после обысков, проводившихся в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурируют руководитель ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян, его сын Гарник (владелец компании), а также сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

Колозянов задержали в декабре 2023 года. По версии следствия, в период с мая по декабрь прошлого года она передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил за то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

В марте текущего года оперативники задержали еще одного сотрудника «Челябинскавтодора», начальника одного из отделов, а в апреле – предпринимателя, выступавшего посредником между представителями бизнеса и власти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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