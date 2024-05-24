В центре Челябинска на три недели ограничат движение через оживленный перекресток

Движение через перекресток проспекта Ленина и Свердловского проспекта частично зароют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с вечера 24 мая на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта начинаются работы по капитальному ремонту трамвайных путей

В связи с этим будет введено ограничение движения автомобильного транспорта, а трамваи и троллейбусы направят по измененным маршрутам.

Работы пройдут в три этапа:

с 23 часов 24 мая до 28 мая – ограничение движения по северной стороне проспекта Ленина (возле сквера Алое поле), потоки будут запущены по южной стороне (возле Педуниверситета);

с 28 мая до 2 июня – ограничение движения транспорта по южной стороне проспекта Ленина, потоки будут запущены по северной стороне;

с 2 июня до 23 часов 9 июня – обкатка пути, выправка и окончательная отделка.

Водителей и пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube