В пригороде Челябинска объявлен режим чрезвычайной ситуации

Власти Копейска объявили о чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление и.о. главы Копейска Николай Сазонов подписал вчера, 23 мая.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен с 11 часов 23 мая.

Причиной объявления о ЧС в документе названо подтопление частного жилого сектора на территории Копейска.

Напомним, ситуация с подтоплением территории города обострилась с началом паводка. Вода, образовавшаяся в результате таяния снега, переполнила существующие на территории округа пруды-испарители, организованные для нормализации уровня грунтовых вод после консервации шахт, прекративших работу в 1990-2000-е годы.

При этом в целом ряде поселков проблема подтоплений носит многолетний характер. Так, жители поселка Горняк напоминают, что кардинально решить проблему чиновники обещали еще в 2019 году. Однако спустя пять лет их земельные участки и дома по-прежнему страдают из-за разлива грунтовых вод. Еще одной «болевой» точкой является частный жилой сектор в районе улицы Менжинского.

На ситуацию уже обратили внимание в центральном аппарате Следственного комитета России.

После этого в мэрии Копейска несколько раз заявляли о том, что ситуация с подтоплением находится на круглосуточном контроле, а объем откачки воды достигает 1 тысячи кубометров в сутки.

Наконец, в четверг, 23 мая, на территории города объявили режим чрезвычайной ситуации.

Действие режима распространяется на всю территорию Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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