Организатор крупнейшей уральской финансовой пирамиды намерен объявить себя банкротом

Организатор крупнейшей уральской финансовой пирамиды «Частные инвестиции» Константин Филимонов решил объявить себя банкротом – соответствующее заявление он подал в суд в апреле. Общая сумма его долгов превышает 98 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», Филимонов и его супруга Светлана супруги в течение 2007-2009 года получали от жителей Челябинской областей России деньги, которые им доверяли для инвестирования в различные бизнес-проекты и дальнейшего получения прибыли, а также выплаты дивидендов. Полученные Филимоновыми деньги были вложены в специально созданное ООО «Частные инвестиции». Однако ни прибыли, ни дивидендов вкладчики не увидели. На эти деньги супруги ездили по стране, участвовали в различных коммерческих проектах, правда, без особо успеха, и привлекали все новых и новых инвесторов в свой разрекламированный «бизнес-проект».

Когда стало ясно, что своих денег и дивидендов вкладчики не получат, более тысячи обманутых граждан обратились за помощью в правоохранительные органы.

В 2010 году было возбуждено уголовное дело. Однако допросить Филимоновых не удалось, так как они скрылись от следствия. Как выяснилось позже, супруги приобрели недвижимость и земельные участки на территории нескольких городов в Черногории, куда и выехали из России на постоянное местожительство. Находясь в Черногории, Филимоновы вели активную бизнес-деятельность, обзавелись влиятельными связями, вели беспечный образ жизни.

В ходе следствия выяснилось, что всего Константин Филимонов был владельцем или соучредителем 8 компаний.

Более трех лет супружеская пара находилась в международном розыске за мошенничество, от которого пострадали жители Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей: претензии им предъявили около 2 тысяч человек, общий ущерб которым был оценен в почти в 2 млрд рублей.

12 июня 2013 года Константин Филимонов и Светлана Филимонова были задержаны. В этот же день Верховный суд Черногории поместил обоих фигурантов под арест, где они содержались около восьми месяцев, ожидая оформления документов для экстрадиции в Россию. 12 февраля 2014 года рейсом Подгорица (Черногория) – Москва в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ Филимоновы были доставлены в Россию.

7 декабря 2016 года Калининский районный суд признал Константина и Светлану Филимоновых виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. В суде они извинились перед потерпевшими, но так и не признали своей вины и пробовали обжаловать приговор: 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей для Константина Филимонова и 6,5 лет колонии общего режима и 150 тысяч штрафа для его жены. Помимо самих Филимоновых, с вердиктом суда не согласились и пятеро потерпевших, заявивших, в том числе, об ужесточении приговора. Слишком мягким наказание для Филимоновых посчитал и гособвинитель, в связи с чем в Челябинской областной суд было подано апелляционное представление.

Однако все жалобы были оставлены без удовлетворения.

Параллельно расследовалось еще одно дело, в котором потерпевшими значились более 1 тысячи человек, а общий ущерб превышал 1,8 миллиарда рублей. Но 4 года назад суд Калининского района Челябинска прекратил производство в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

В апреле прошлого года Арбитражный суд признал Светлану Филимонову банкротом – ее долги превышали 110,5 млн рублей. Ее имущество, оцененное менее чем в 4 млн, сейчас выставлено на торги.

Теперь примеру супруги последовал и сам Константин Филимонов, задолжавший кредиторам более 98 млн рублей.

Суд обратился к властям Черногории с просьбой оказать правовую помощь в получении информации об имуществе, оставшемся у Филимоновых в этой стране.

Челябинск, Светлана Намская

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