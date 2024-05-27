Партия власти решила оставить в Челябинской думе лишь восемь действующих депутатов

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» опубликовало итоги предварительного внутрипартийного голосования на выборах в Челябинскую городскую Думу. Из тех, кто сейчас заседает в Думе, при благополучном для партии исходе, останутся лишь восемь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в Думе нового созыва предусмотрено 37 мандатов – 12 будут распределены в ходе голосования по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.
Партийный список челябинских единороссов выглядит следующим образом:
- Светлана Буравова – руководитель регионального отделения «Движения первых»
- Олег Голиков – депутат Госдумы
- Денис Моисеев – вице-спикер ЗСЧО, участник СВО
- Андрей Шмидт – действующий спикер городской Думы
- Сергей Буяков – депутат ЗСЧО
- Виталий Маслов – руководитель регисполкома ЕР
- Владимир Бодров – действующий депутат городской Думы
- Александр Спицын – замдиректора «Промышленной инвестиционной компании, депутат Калининского райсовета
- Максим Зубков – помощник советника президента АО «РМК» в Челябинске
- Татьяна Морозова – директор по организации продаж банка «УБРиР»
- Максим Голощапов – руководитель регионального отделения «Молодой гвардии»
- Олег Осипенко – замдиректора Челябинского цинкового завода.
Отметим, что в партийный список вошли всего двое из 44 действующих депутатов-единороссов – Шмидт и Бодров. Еще шестеро планируют сохранить мандаты, пройдя по одномандатным округам.
В Калининском районе по одномандатным округам будут выдвинуты:
округ №1 Илья Исайчук – действующий депутат райсовета
округ №2 Светлана Гореликова – участница СВО
округ №3 Денис Лапотышкин – действующий депутат райсовета
округ №4 Антон Рыжий – действующий депутат райсовета
В Курчатовском районе:
округ №5 Сергей Антипов – глава района (округ №5)
округ №6 Артем Барбашин – участник СВО (округ №6)
округ №7 Александр Исаев – действующий депутат райсовета
округ №8 Сергей Григорьев – топ-менеджер строительной компании «Легион»
округ №9 Игорь Латыпов – замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода.
В Ленинском районе:
округ №10 Иван Горнов – гендиректор компании «Кемма»
округ №11 Олег Толмачев – директор завода питьевых напитков «Ниагара»
округ №12 Виталий Родионов – исполнительный директор компании «Профит»
округ №13 Михаил Гризодуб – действующий депутат городской Думы.
В Металлургическом районе:
округ №14 Алексей Четвернин – председатель райсовета
округ №15 Станислав Новичихин – депутат райсовета, ООО «Пятый автобусный парк»
округ №16 Татьяна Соколова глава благотворительного фонда «Мамины руки»
В Советском районе:
округ №17 Александр Назаров – действующий депутат Думы
округ №18 Виталий Рыльских – действующий депутат Думы
округ №19 Сергей Бормотов – ветеран СВО
В Тракторозаводском районе:
округ №20 Юрий Скалунов – сын экс-начальника ГУ МВД по Челябинской области
округ №21 Виген Мхитарян – действующий депутат Думы
округ №22 Кирилл Ветхов – действующий депутат Думы
округ №23 Роман Муратчин – депутат райсовета.
В Центральном районе:
округ №24 Евгений Ботов – участник СВО
округ №25 Кирилл Матвеев – действующий депутат Думы.
Челябинск, Светлана Намская
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