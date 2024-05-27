Партия власти решила оставить в Челябинской думе лишь восемь действующих депутатов

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» опубликовало итоги предварительного внутрипартийного голосования на выборах в Челябинскую городскую Думу. Из тех, кто сейчас заседает в Думе, при благополучном для партии исходе, останутся лишь восемь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в Думе нового созыва предусмотрено 37 мандатов – 12 будут распределены в ходе голосования по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.

Партийный список челябинских единороссов выглядит следующим образом:

Светлана Буравова – руководитель регионального отделения «Движения первых» Олег Голиков – депутат Госдумы Денис Моисеев – вице-спикер ЗСЧО, участник СВО Андрей Шмидт – действующий спикер городской Думы Сергей Буяков – депутат ЗСЧО Виталий Маслов – руководитель регисполкома ЕР Владимир Бодров – действующий депутат городской Думы Александр Спицын – замдиректора «Промышленной инвестиционной компании, депутат Калининского райсовета Максим Зубков – помощник советника президента АО «РМК» в Челябинске Татьяна Морозова – директор по организации продаж банка «УБРиР» Максим Голощапов – руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Олег Осипенко – замдиректора Челябинского цинкового завода.

Отметим, что в партийный список вошли всего двое из 44 действующих депутатов-единороссов – Шмидт и Бодров. Еще шестеро планируют сохранить мандаты, пройдя по одномандатным округам.

В Калининском районе по одномандатным округам будут выдвинуты:

округ №1 Илья Исайчук – действующий депутат райсовета

округ №2 Светлана Гореликова – участница СВО

округ №3 Денис Лапотышкин – действующий депутат райсовета

округ №4 Антон Рыжий – действующий депутат райсовета

В Курчатовском районе:

округ №5 Сергей Антипов – глава района (округ №5)

округ №6 Артем Барбашин – участник СВО (округ №6)

округ №7 Александр Исаев – действующий депутат райсовета

округ №8 Сергей Григорьев – топ-менеджер строительной компании «Легион»

округ №9 Игорь Латыпов – замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода.

В Ленинском районе:

округ №10 Иван Горнов – гендиректор компании «Кемма»

округ №11 Олег Толмачев – директор завода питьевых напитков «Ниагара»

округ №12 Виталий Родионов – исполнительный директор компании «Профит»

округ №13 Михаил Гризодуб – действующий депутат городской Думы.

В Металлургическом районе :

округ №14 Алексей Четвернин – председатель райсовета

округ №15 Станислав Новичихин – депутат райсовета, ООО «Пятый автобусный парк»

округ №16 Татьяна Соколова глава благотворительного фонда «Мамины руки»

В Советском районе:

округ №17 Александр Назаров – действующий депутат Думы

округ №18 Виталий Рыльских – действующий депутат Думы

округ №19 Сергей Бормотов – ветеран СВО

В Тракторозаводском районе:

округ №20 Юрий Скалунов – сын экс-начальника ГУ МВД по Челябинской области

округ №21 Виген Мхитарян – действующий депутат Думы

округ №22 Кирилл Ветхов – действующий депутат Думы

округ №23 Роман Муратчин – депутат райсовета.

В Центральном районе :

округ №24 Евгений Ботов – участник СВО

округ №25 Кирилл Матвеев – действующий депутат Думы.

Челябинск, Светлана Намская

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