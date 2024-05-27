Иностранца, оскорбившего в Челябинске чемпионку UFC, выслали из страны

Таксиста, которому не понравилась экипировка челябинских велосипедисток, выслали из России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранца, едва не сбившего двух челябинок во время велопрогулки, возбуждено уголовное дело.

Самого мигранта выдворили из страны.

Напомним, инцидент произошел в 20-х числах апреля этого год. Две челябинки катались на велосипедах, когда обратили внимание на легковой автомобиль.

Сначала машина следовала за ними, а потом, набрав скорость, едва не сбила велосипедисток. При этом, когда очевидцы инцидента предложили водителю извиниться, он заявил: «У нас такого нет, чтобы перед девушкой извиниться».

Впрочем, приезжий из одной из республик Центральной Азии, цензурными выражениями не ограничился. Столь эмоциональную реакцию восточного гостя вызвала одежда девушек, экипированных специально для велопрогулок.

Правда, «научить уму разуму» уралочек мигрант не смог – те заявили, что у себя дома будут одеваться, как считают нужным. Настаивал он не слишком – одной из велосипедисток оказалась чемпионка по смешанным единоборствам по версии UFC Ирина Алексеева.

На появившуюся в интернете запись отреагировали в полиции. Сначала нашли хозяина автомобиля. А затем и его 24-летнего брата, бывшего за рулем. Оказалось, что он приехал в Челябинск около месяца назад на заработки.

«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева организована проверка публикаций средств массовой информации, в которых сообщалось, что в Челябинске иностранный гражданин оскорбил за внешний вид чемпионку по смешанным единоборствам», – рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что иностранцу пришлось заплатить несколько штрафов за нарушения правил дорожного движения и миграционного законодательства. Кроме того, по решению суда 15 мая текущего года он выдворен за пределы страны за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.

По факту его фиктивной постановки на миграционный учет расследуется уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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