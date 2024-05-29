Разрыв между женскими и мужскими зарплатами в России стал максимальным за 11 лет

Разрыв между женскими и мужскими зарплатами в России достиг максимального значения за последние 11 лет – к такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата о трудовых доходах.

Обследование проводится с 2005: в 2011 году показатель составлял 35,9%, а в 2013 – 26,1% (это минимальный уровень за весь период наблюдений).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году средние заработки российских женщин, занятых на крупных и средних предприятиях, были на 33% меньше, чем у мужчин.

Наибольшая разница между мужскими и женскими зарплатами фиксировалась в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде других индустриально развитых регионов, где ценится труд, традиционно рассматриваемый как «мужской»: в Мурманской области (женские зарплаты были ниже на 45,4%), Камчатском крае (на 45,3%), Забайкальском крае (на 41,3%), Амурской области (на 40,1%), Кемеровской области (на 38,6%), Хабаровском крае (на 38,5%), Астраханской области (на 37,9%), Оренбургской области (на 37,9%), Курганской области (на 37,4%) и Курской области (на 37%).

На Урале, помимо Курганской области, в лидеры по «гендерному разрыву» попали Челябинская и Тюменская области, где мужские зарплаты были выше женских на 33,2%. Для сравнения: в Свердловской области этот показатель составил 31,8%, в ХМАО – 30,5%, а в ЯНАО – 20,1%.

Последний регион оказался в числе субъектов РФ с минимальной разницей. Компанию ему в этой группе составили территории с высокой долей бюджетного сектора: Ингушетия (заработки женщин отстают на 8,8% от мужских), Кабардино-Балкария (на 11,7%), Калмыкия (на 14,7%), Республика Алтай (на 16,5%), Чечня (на 17,6%), Северная Осетия (на 18,8%), Тыва (на 20,1%), Дагестан (на 20,6%), а также Карачаево-Черкесия (на 22,4%).

11 и 12 место в списке регионов с относительно низким гендерным разрывом заняли Крым и Севастополь, где данный показатель составляет соответственно 23% и 23,4%. Севастополь делит свое место с Москвой.

Женская доля

Женщины «недополучают» зарплаты во всех без исключения макроотраслях, однако в зависимости от сферы величина отклонения может заметно отличаться. Наибольший разрыв в зарплатах фиксировался в области информации и связи – там женщины отставали от мужчин на 37,5%.

Аналогичная разница в оплате труда наблюдается в сфере культуры, спорта и развлечений. Также довольно значительный «гендерный зазор» (29,9%) заметен в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (сюда входят бухучет, юриспруденция, консалтинг, инженерия, научные исследования, реклама и так далее), транспортировке и хранении, а также на обрабатывающих производствах.

Минимальные отличия в зарплатах наблюдаются в строительстве – женщины получают в среднем на 4% меньше мужчин (притом что женщины в этой отрасли имеют наименьший удельный вес – всего 14%), в сфере операций с недвижимостью (−14,8%); образовании – в этой сфере (наряду со здравоохранением) доля женщин максимальна и составляет 82%.

Мировая тенденция

«Более низкие зарплаты женщин по сравнению с мужскими заработками – это ситуация, характерная для большинства стран мира. Сказывается вынужденная «нелинейность» женской карьеры – перерывы, связанные с материнством, и необходимость уделять время многочисленным семейными обязянностям, нередко отвлекающим от рабочего процесса.

Последнее справедливо лишь отчасти: женщины в России работают всего на два часа меньше, чем мужчины – в среднем 39 часов в неделю. Но даже если сделать поправку на относительную продолжительность рабочей недели, рабочее время женщины на рынке труда все равно ценится меньше: среднечасовая зарплата женщин на 27% ниже мужской.

Не страхуют женщин и высокие места в корпоративной иерархии. В среднем женщины-управленцы получают на 33% меньше, чем мужчины на аналогичных позициях, а в топ-менеджменте женские зарплаты ниже мужских сразу на 42%.

Зарплатные диспропорции во многом объясняются концентрацией мужчин в высокодоходных сферах, например, в нефтегазовом секторе и промышленном производстве, тогда как женские кадры в основном сосредоточены в отраслях с более низкими заработками, такими, как образование и здравоохранение.

Интересно, что относительно низкие зарплаты в отдельных сферах выступают как уравнители. Среди высококвалифицированных учителей и медиков женщины получают почти столько же, сколько мужчины: «гендерный разрыв» составляет менее 15%. В отдельных профессиональных нишах, например, среди уборщиков территорий и разнорабочих, а также в сельском хозяйстве, с зарплатным неравенством могут сталкиваться уже мужчины», – комментирует ситуацию президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Москва, Игорь Юров

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