На кресло мэра Копейска претендуют глава соседнего села и лишенная мандата депутат

За пост главы Копейска будут бороться пять претендентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе собрания депутатов Копейска, вчера, 28 мая, в городской администрации состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города.

В итоге к участию в конкурсе на пост мэра допустили пять кандидатур. Это глава села Миасского (административный центр граничащего с Копейском Красноармейского района), замдиректора по финансам управляющей компании «ЖУК», лишенная в прошлом году мандата члена городского собрания депутатов Елена Завражная, исполняющая обязанности мэра Светлана Логанова, директор школы №44 и победитель праймериз «Единой России» в одном из округов по довыборам в парламент Копейска Сергей Типушков, а также Мария Петухова.

Финал конкурса назначен на 4 июня. В ходе него комиссия определит кандидатуры, из которых на июньском заседании городского собрания депутатам предстоит выбрать главу города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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