Южноуральские единороссы вляпались в историю: Генсовет ЕР отменил итоги праймериз в Челябинске

Президиум Генсовета «Единой России» упрекнул челябинское руководство партии в формализме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президиум Генсовета «Единой России» аннулировал результат руководителя регионального исполкома партии в Челябинской области Виталия Маслова, победившего в предварительном голосовании, в пользу участника СВО. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

«Из-за формального подхода регионального оргкомитета процедуры участнику СВО Илье Новосельцеву было отказано в регистрации в качестве кандидата по причине отсутствия одного из документов (справки об отсутствии судимости)", – уточнили представители партии власти.

Президиум Генсовета аннулировал результат руководителя регионального исполкома партии Виталия Маслова, и присудил победу Илье Новосельцеву.

«Предлагаем такое решение: замена кандидата без кадровых последствий для руководителя регионального исполкома, у которого есть возможность в ходе предстоящей избирательной кампании исправить свое реноме и показать достойный результат команды «Единой России» на выборах Челябинской городской думы», – заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак и обратил внимание участников заседания на неукоснительное соблюдение правил по сопровождению участников СВО на предварительном голосовании и в ходе избирательной кампании.

Напомним, выборы нового состава Челябинской городской думы должны пройти 8 сентября текущего года. Спустя долгое время, городской парламент будет избираться прямым голосованием (с 2014 года он формировался из состава районных советов депутатов).

На этой неделе стали известны результаты праймериз ЕР по отбору кандидатов для участия в предвыборной гонке. По их итогах, в число претендентов на думские мандаты от партии власти вошли лишь 8 депутатов действующего состава думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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