На Южный Урал обрушатся ливни, град и грозы

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайший час и до конца суток 3 июня в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют ГУ МЧС по Челябинской области.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При перепадах напряжения рекомендуется немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

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