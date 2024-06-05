Схему движения в центре Челябинска изменят из-за ремонта трамвайных путей

На полтора месяца изменят схему движения автомобилей в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ограничения связаны с продолжающимся ремонтом трамвайных путей на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы.
В связи с заменой стрелочного узла на перекрестке будет поэтапно изменена схема организации движения:
с 22 часов 6 июня до 15 июля закрывается движение по Каслинской в прямом направлении, движение по проспекту Победы – прямо и направо;
с 22 часов 9 июня до 15 июля дополнительно будет закрыт проезд по проспекту Победы в прямом направлении от улицы Кирова в сторону Свердловского проспекта, движение транспортных средств будет организованно через разворот напротив дома Каслинская, 42.
Напомним, из-за ремонта трамваи №№ 3, 14, 16, 19 временно отменены, трамваи №№ 15, 18, 22 следуют по измененным маршрутам.
На время действия ограничений запущены компенсационные маршруты: трамвай-челнок «Свердловский проспект – Чичерина» и автобус КМ1 «Теплотехнический институт – ЧМК».
Челябинск, Виктор Елисеев
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