В отставку уходит начальник ГУ МВД по Челябинской области

Еще один высокопоставленный силовик на Южном Урале покидает свою должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отставку подал руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. По информации ряда источников, силовик не планирует возвращаться в свое кресло после запланированного отпуска.

В самом ведомстве информацию о грядущей отставке не комментируют, подтверждая, что с 8 июня у руководителя начинается отпуск.

Напомним, ранее стало известно об отставке прокурора Челябинской области Карена Габриеляна. Глава надзорного ведомства региона ушел в отпуск с сегодняшнего дня и также не планирует возвращаться на службу.

Михаил Скоков родился в 1968 в Ростовской области. В органах внутренних дел служит с сентября 1990 года. Начал службу в ОВД по Родионово-Несветайскому району оперуполномоченным уголовного розыска.

В 1994 году назначен на должность начальника отделения уголовного розыска Родионово-Несветайского ОВД. Через три года переведен в управление по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Ростовской области старшим оперуполномоченным. В 2000 году возглавил отделение УБОП при ГУВД по Ростовской области в Новошахтинске.

С 2003 года Михаил Скоков – начальник отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами, разработке лидеров преступных сообществ и «воров в законе» УБОП ГУВД по Ростовской области, через год возглавляет ОВД по Багаевскому району, а в 2006 году его назначают начальником УВД по Новочеркасску.

С ноября 2007 года Михаил Скоков руководил Управлением уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по Ростовской области. С октября 2009 года занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД по Ростовской области.

С 2012 года по апрель 2016 года возглавлял УМВД России по Смоленской области.

С 2016 года по декабрь 2021 года возглавлял МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

В декабре 2021 года был назначен начальником ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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