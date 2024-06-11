Челябинские депутаты бегут из «Справедливой России»

Депутаты Калининского райсовета Челябинска отказались от партбилетов СРЗП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», половина членов фракции «Справедливая России – За правду» в Калининском районном совете депутатов Челябинска вышли из партии. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в соцсетях сообщил один из «отказников» – Дмитрий Бельский.

О причинах парламентарий рассказал довольно-таки путано. Так, челябинец признался, что представители СРЗП и «тесно сотрудничают и связаны с «Единой Россией», и хотя лично он против партии власти ничего не имеет, он не желает «ассоциироваться с оппозицией/псевдооппозицией».

Вместе с тем парламентарий отмечает, что за время пребывания в партии у него «поменялось мировоззрение» и «появились сложности в коммуникации с аппаратом партии». Так или иначе, оставшиеся до роспуска районного парламента несколько месяцев Дмитрий Бельский будет выступать в качестве независимого депутата.

Также, по словам южноуральца, решение о выходе из СРЗП принял Илья Пермяков, еще один член фракции в Калининском райсовете. Всего справедливороссов представляли в районном парламенте четыре депутата.

Напомним, 8 сентября текущего года должны состоятся выборы Челябинской городской Думы. Проходить они будут напрямую. После этого в действие в полной мере вступят изменения в устав города, и районные советы распустят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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