На участие в выборах губернатора Челябинской области заявился четвертый кандидат

В губернаторскую предвыборную гонку на Южном Урале включилась ЛДПР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии, кандидатом на должность главы Южного Урала стал лидер либерал-демократов области Виталий Пашин. Такое решение сегодня, 14 июня, принято делегатами партийной конференции.

10 июня его выдвижение поддержали высший совет ЛДПР и председатель партии Леонид Слуцкий.

Виталий Пашин участвует в губернаторских выборах в третий раз. Впервые он заявлялся в качестве одного из соперников Бориса Дубровского в 2014 году. При этом ЛДПР не меняет подходов: претендентом на пост главы региона выдвигается лидер партии в регионе.

Интересно, что в ходе предыдущих выборов главный либерал-демократ Челябинской области не чуждался конкретики. Так, он предлагал увеличить размер минимальной зарплаты до 20 тысяч рублей. Такую же сумму он намеревался выплачивать патронатным семьям. А долги крестьянских хозяйств и фермеров списать наполовину.

Вообще, улучшение жизни села шло у Пашина отдельным блоком. Не оставил он вниманием проблемы здравоохранения, настаивая на отказе от практики ликвидации медицинских учреждений. Не забыл про экологию и благоустройство, предлагая разработать программу «Новую площадку в каждый двор». Кстати, в части, посвященной дорожному хозяйству, он предлагал создать публичный калькулятор себестоимости одного километра дороги. А в блоке, посвященном ЖКХ, заявлял о необходимости снизить тарифы.

В новой декларации, как будто следуя тренду, заявленному вчера другим кандидатом, действующим губернатором Алексеем Текслером, лидер южноуральских либерал-демократов ограничился более общими фразами. Хотя, как и в прошлый раз, не оставил вниманием проблемы, находящиеся на слуху. Например, заявил о необходимости решительной борьбы с неконтролируемой миграцией. А также подчеркнул необходимость сделать общественный транспорт регулярным, доступным и комфортным.

Кроме того, новый-старый кандидат говорит о необходимости контроля местных властей за ЖКХ, безусловном исполнении государственных гарантий «тем, кому трудно», ответственности властей «за каждый дом и подъезд», а также настаивает: «За экологию должны платить олигархи, а не жители городов».

Отметим, что Виталий Пашин стал четвертым кандидатом на пост губернатора Челябинской области. При этом если в 2019 году он был первым претендентом, идущим на выборы от партии, на сей раз все кандидаты – партийцы: от «Единой России» на выборы идет Алексей Текслер, от «Зеленой альтернативы» – Степан Соловьев, от «Яблока» – Ярослав

Челябинск, Виктор Елисеев

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