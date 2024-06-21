Партия пенсионеров решила напомнить о себе в Челябинской области

Партия пенсионеров выдвинули своего кандидата для участия в выборах главы Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестым претендентом на участие в губернаторских выборах стал военный врач Владимир Медведев. Такое решение приняло вчера, 20 июня, общее собрание регионального отделения Партии пенсионеров.

54-летний медик – член партии с 2020 года. В 1995 году закончил Челябинский медицинский институт (ныне – ЮУГМУ). Работал врачом УЗИ в челябинский больницах. С 2022 года – инструктор по тактической медицине, участвовал в подготовке сотрудников МВД, Росгвардии, Вооруженных сил РФ. С декабря 2023 года по март 2024 года находился в зоне СВО в должности начмеда разведывательной роты 1-го батальона «Прага».

Впрочем, ряд экспертов высказали сомнение в том, что новый претендент сможет попасть в избирательные бюллетени. И дело не в самом кандидате, а в партии, от которой он решил идти на выборы. По мнению политологов, эта организация не слишком заметна в регионе и активизируется, в основном, с наступлением очередных выборов. Не набрала Партия пенсионеров вес и среди местных депутатов, а ведь ей нужно получить поддержку не менее 5% из них – необходимое условие для утверждения претендента в качестве кандидата в губернаторы.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 7-8 сентября текущего года. Ранее своих претендентов на пост губернатора выдвинули пять партий: от «Единой России» на выборы идет Алексей Текслер, от «Зеленой альтернативы» – Степан Соловьев, от «Яблока» – Ярослав Щербаков, от ЛДПР – Виталий Пашин, от КПРФ – Эльдар Гильмутдинов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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