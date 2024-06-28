Битумные болота вернулись в уральский Троицк

Битумные болота вновь угрожают жизни жителей южноуральского города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Троицка снова рискуют утонуть в опасных битумных болотах: местные чиновники просто присыпали землей ядовитые реки, где едва не погибла женщина.

Напомним, инцидент произошел в июне прошлого года: в битумном болоте, образовавшемся из-за закрытия старого завода, едва не утонула местная жительница. Тогда же выяснилось, что в гигантских реках нефтепродуктов погибло много животных.

Общественники привлекли к ситуации прокуратуру. Чиновников обязали оградить территорию, чтобы больше никто не рисковал жизнью, и рекультивировать участок должным образом: привести битум в твердое состояние, обезвредить реагентами и вывезти.

Действительно, болота оградили сигнальной ленточкой. И... просто засыпали землей, которую взяли здесь же, недалеко от опасного участка.

Неудивительно, что с приходом тепла битумные «источники» снова на месте. Снова растут и уничтожают землю, почву, попадают в воду.

«Срочно просим обратить внимание Генпрокуратуру на эту ситуацию!" – бьют тревогу активисты. Виновные должны быть наказаны, а болота нужно рекультивировать надлежащим образом, подчеркивают общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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