Самая мощная домна Магнитки отмечает юбилей

Самая мощная домна ММК отметила 60-летний юбилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК отметили 60 лет со дня запуска домны №9 – крупнейшей на предприятии. Первый чугун на ней был получен 29 июня 1964 года. На тот момент она была самой большой не только в СССР, но и во всей Европе.

Монтаж гигантского агрегата высотой 60 метров начался в конце июля 1963 года. Домна была построена с учетом последних достижений науки и техники. В частности, для интенсификации процесса плавки применяли обогащенное кислородом дутье с температурой до 1400 градусов и природный газ.

Благодаря этому повысилась производительность домны, значительно снизилась себестоимость чугуна, уменьшились капиталовложения.

Как и другие агрегаты доменного цеха, девятая домна многократно подвергалась капитальным ремонтам и реконструкциям. В XXI веке здесь было установлено бесконусное загрузочное устройство лоткового типа, появились закрытые горновые желоба, были установлены горновые машины гидравлического типа для закрытия и вскрытия чугунной летки.

Сегодня производительность девятой домны – около 5000 тонн чугуна в сутки. Всего за 60-летнюю историю она произвела свыше 90 млн тонн чугуна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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