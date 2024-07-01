Южноуральские спасатели эвакуировали больше 200 туристов на Юрюзани

Туристы в Челябинской области столкнулись с разгулом стихии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в минувшие выходные спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС провели масштабные работы по оказанию помощи туристам, оказавшимся в затопленных районах на берегу Юрюзани.

Напомним, обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань.

Резкий подъем воды начался ночью 29 июня, отрезанными от дорог в районе турбазы «Серебряный ключ» и Песчаной косы оказались группы из Челябинской и Самарской областей, Ижевска, Перми.

К вечеру 30 июня с затопленных участков были эвакуированы все туристы.

В общей сложности эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей.

От наводнений пострадали и национальные парки. Разлившаяся Юрюзань затопила, среди прочего, тропу «Предгорья Зигальги» в одноименном нацпарке. «В некоторых местах вода стоит по колено, – рассказали в пресс-службе «Зигальги». – Прогуляться по этому маршруту без высоких сапог сейчас вряд ли получится. Непромокаемая обувь потребуется и для похода по другим тропам».

В национальном парке «Таганай» из берегов вышла река Киалим, преградив путь в сторону Тургояка. «Сейчас туда невозможно пройти даже вброд», – сообщили в заповеднике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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