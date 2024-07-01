В челябинском аэропорту задержали еще одного пассажира с миллионом рублей

Челябинские таможенники выявили случай недекларирования валюты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, более 1 миллиона рублей обнаружили сотрудники таможенного поста «Аэропорт Баландино» у пассажира, вылетавшего в Душанбе (Таджикистан).

Крупную сумму таможенники выявили при помощи интроскопа в ручной клади мужчины, следовавшего через «зеленый коридор». В ходе досмотра выяснилось, что он везет с собой 200 таджикских сомони и российские рубли. Сумма в эквиваленте превысила 10 тысяч долларов США. О том, что наличные необходимо декларировать, мужчина, по его словам, не знал.

«Денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС, необходимо было указать в пассажирской таможенной декларации. Такое оформление не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы», – комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев. В данном случае сумма превышала разрешенную почти на 190 тысяч рублей и 200 таджикских сомони.

В отношении пассажира возбуждено административное дело. Незадекларированная валюта изъята до решения суда.

В первом полугодии это восьмая незаконная попытка вывоза денежных средств авиатранспортом. Нарушения выявлены на рейсах в Таджикистан и Азербайджан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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