Прокуратура взяла на контроль ситуацию с подтоплениями после ливней на Южном Урале

Прокуроры контролируют ситуацию с подтоплением участков и домовладений в результате повышения уровня воды в водоемах в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в связи с произошедшими осадками и повышением сброса воды на Саткинском городском пруду произошло подтопление шести жилых домов по улице Ивана Ренева и одиннадцати приусадебных участков по улицам Заречная, Щербакова и Петра Скорынина в Сатке.

В настоящее время уровень воды в Саткинском городском пруду стабилизирован, продолжаются работы по снижению.

Работники прокуратуры выехали на место, проведена беседа с жителями. Южноуральцам разъяснили порядок обращения в управление социальной защиты населения районной администрации с заявлением об оказании социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, прокурор Усть-Катава Евгений Акула проинспектировал ситуацию, сложившуюся в связи резким подъемом уровня воды в реках Катав и Юрюзань. Катав-Ивановский городской прокурор выезжал в село Орловка, где в связи с обильными осадками произошло затопление территорий частных домовладений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube