Челябинец из «пула Бурматова» идет в гордуму от «Справедливой России»

Один из бывших лидеров челябинских «молодогвардейцев» ушел к Валерию Гартунгу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 1 июля, региональная конференция партии «Справедливая Россия – За правду» определилась с кандидатами на выборах в Челябинскую городскую думу.

Интересно, что в числе претендентов, выдвинутых по одномандатным округам, оказался Александр Галкин, долгое время считавшийся человеком из окружения депутата Государственной думы Владимира Бурматова.

Связаны они были еще с момента членства Галкина в «Молодой гвардии Единой России», региональным отделением которой руководили сначала Бурматов, а позднее – и сам Галкин. Именно выходцы из МГЕР контролировали долгое время Металлургический район Челябинска, составляющий львиную долю Металлургического избирательного округа, по которому Владимир Бурматов избирался в Госдуму в 2016 и 2021 годах.

Однако в том же 2021 году отношения окружения Бурматова и региональных властей серьезно испортились. Влияние депутата в региональном отделении ЕР стало снижаться, не без усилий действующих властей.

Попал под удар и Александр Галкин. В июне 2021 года его исключили из состава фракции ЕР в городской думе и лишили поста председателя комиссии по безопасности и депутатской этике. Поводом послужила деятельная поддержка им достаточно напористого «справедливоросса» Дмитрия Ларина на выборах в заксобрание, которые последний выиграл.

Этому предшествовала и попытка сразу трех человек из пула Бурматова (Александра Галкина, Сергея Астафьева и Алексея Четвернина) прорваться в региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году: не согласовывая свои действия с областными властями, они оказались по итогам праймериз в первой десятке, что, возможно, вынудило местных «единороссов» сократить региональный список с 10 до 6 человек.

Особенную пикантность предстоящим выборам в Челябинскую городскую думу придает присутствие в списках справедливороссов одновременно Александра Галкина и Павла Жолобова. Ведь в конце 2000-х годов именно Жолобов, тогда лидер молодежного крыла СР, вызвал Александра Галкина на поединок после акции «молодогвардейцев», пытавшихся раздать виагру оппозиционным депутатам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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