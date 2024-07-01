Все больше россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

За пять лет число россиян, готовых отказаться от использования пластиковой посуды, выросло на 15%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян (85%) готово отказаться от пластиковой посуды. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Из них 45% заявили, что однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды. Еще 40% респондентов сказали, что скорее согласны на такой шаг.

Чаще всего о своей готовности заявляли участники опроса в возрасте до 34 лет: 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% – скорее готовы.

При этом лишь 4% россиян категорически отказались обходиться без пластиковой посуды. Еще 11% признались, что скорее не готовы. Впрочем, если пластику найдут экологичную, недорогую и столь же удобную альтернативу, они также не прочь пересмотреть свою позицию.

Организаторы исследования отмечают, что готовы отказаться от пластиковых стаканов, тарелок и приборов все большее число жителей России. Так, в 2018 году 70% опрошенных выбрали или рассматривали такую возможность. Сейчас их доля выросла до 85%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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