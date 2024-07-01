В Челябинске стая бездомных псов задрала олененка

Безнадзорные собаки расправились с олененком на одной из магистралей Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Видео с погибающим животным очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По словам челябинцев, расправу псов над маленьким оленем заметил водитель грузового автомобиля. На животное набросились пять собак. Южноуралец отогнал хищников. Но олененок не выжил.

Водитель вызвал на место ЧП полицию. Стражи порядка зафиксировали, что животное погибло от нападения собак.

Челябинск, Виктор Елисеев

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