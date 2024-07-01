Прокуратура занялась опрессовками в Челябинске

Прокуратура Челябинска взяла на контроль ход проведения испытаний и ремонта сетей теплоснабжения на территории города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону надзорное ведомство выявило нарушения, допущенные ресурсоснабжающими организациями в части обеспечения жителей города бесперебойным предоставлением услуг по горячему водоснабжению.

«Проверка показала, что в ходе работ по подготовке сетей теплоснабжения «УСТЭК-Челябинск» и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» нарушена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды жителям многоквартирных домов Ленинского района Челябинска, что является нарушением прав и законных интересов граждан», – рассказали представители прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района Челябинска руководителям АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» внесены представления об устранении нарушений закона.

В отношении начальника подразделения АО «УСТЭК-Челябинск» в Ленинском районе возбуждено административное дело по факту нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

️Кроме того, в настоящее время проводится проверка по аналогичным фактам в Металлургическом районе Челябинска.

В прокуратуре города проведено совещание с участием представителей мэрии Челябинска и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». По его результатам принято решение о ежемесячном представлении в надзорное ведомство информации по указанным вопросам.

️Ситуация по обеспечению жителей города бесперебойным предоставлением услуг по горячему водоснабжению находится на контроле в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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