Прокуратура занялась опрессовками в Челябинске

Прокуратура Челябинска взяла на контроль ход проведения испытаний и ремонта сетей теплоснабжения на территории города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону надзорное ведомство выявило нарушения, допущенные ресурсоснабжающими организациями в части обеспечения жителей города бесперебойным предоставлением услуг по горячему водоснабжению.
«Проверка показала, что в ходе работ по подготовке сетей теплоснабжения «УСТЭК-Челябинск» и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» нарушена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды жителям многоквартирных домов Ленинского района Челябинска, что является нарушением прав и законных интересов граждан», – рассказали представители прокуратуры.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района Челябинска руководителям АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» внесены представления об устранении нарушений закона.
В отношении начальника подразделения АО «УСТЭК-Челябинск» в Ленинском районе возбуждено административное дело по факту нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
️Кроме того, в настоящее время проводится проверка по аналогичным фактам в Металлургическом районе Челябинска.
В прокуратуре города проведено совещание с участием представителей мэрии Челябинска и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». По его результатам принято решение о ежемесячном представлении в надзорное ведомство информации по указанным вопросам.
️Ситуация по обеспечению жителей города бесперебойным предоставлением услуг по горячему водоснабжению находится на контроле в прокуратуре.
Челябинск, Виктор Елисеев
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