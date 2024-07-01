В Челябинске стартовал процесс по делу экс-соратника мэра и его подчиненных

Суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-советника мэра Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 1 июля, в Центральном районном суде Челябинска стартовал процесс по делу экс-советника главы Челябинска, бывшего вице-губернатора Петра Конарева и руководителей МКУ «Городская среда».

Из материалов дела следует, что Петр Конарев, а также замдиректора МУК «Городская среда» Сергей Любимов и Вадим Левченко причастны к 8 эпизодам получения взятки в особо крупном размере, а также 36 эпизодах получения взятки в крупном размере, 14 из которых – группой лиц.

Напомним, Любимова и Левченко задержали летом 2022 года. Конарева, долгое время считавшегося самым влиятельным человеком в окружении мэра Челябинска Натальи Котовой, задержали 9 сентября 2022 года по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

По данным следствия, в период с ноября 2019 по декабрь 2021 года чиновники получили через посредников не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории областного центра, а также осуществление общего покровительства и попустительства при ведении бизнесменами коммерческой деятельности.

Сегодня в суде началось оглашение обвинительного заключения. Согласно ему, Конарев и его сообщники получали деньги от предпринимателей на счет подконтрольной фирмы. Суммы перечисляли ежемесячно по фиктивным договорам оказания услуг, часть из них выводили, другую – оставляли на оплату налогов.

Коммерсанты платили от 44 до 143 тысяч рублей за «незаметный» ларек в месяц. В итоге с каждого предприниматели «снимали» до нескольких миллионов рублей. Позднее подельники не брезговали и разовыми платежами. Но так как и в этом случае «дань» собирали неоднократно, общие суммы могли достигать сотен тысяч рублей.

На следующем судебном заседании оглашение обвинительного заключения продолжится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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