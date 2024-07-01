Власти Челябинска объявили о строительстве тротуара и велодорожки к велопешеходному мосту через Миасс

На устройство тротуара с велодорожкой к вантовому мосту мэрия Челябинска готова потратить больше 14 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет дорожного хозяйства объявил аукцион на выполнение работ по устройству тротуара с велодорожкой в рамках благоустройства территории от Университетской набережной до реки Миасс. Соответствующее объявление было опубликовано на портале госзакупок 28 июня.

Тротуар соединит строящийся через водную артерию вантовый велопешеходный мост с ближайшей к набережной реки улицей. Начальная цена контракта – 14,2 миллиона рублей.

Новый объект инфраструктуры протянется на 700 метров, а его ширина определена в 5 метров. При этом велодорожку от пешеходной зоны отделят разметкой и специальными знаками. Кроме того, на участках, где земельный покров будет снят, планируется обустроить газон.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июля. Срок исполнения контракта – 26 сентября текущего года (работы должны быть закончены в августе).

Гарантийные сроки по выполнении работ: 1 год – для восстановления газона и горизонтальной разметки, 4 года – для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, 5 лет – для бортового камня, 8 лет – для земляного полотна и слоев основания, 10 лет – для знаков с применением световозвращающего материала.

Напомним, велопешеходный мост через Миасс, призванный соединить Университетскую набережную и расположенный на противоположном берегу городской бор, планировалось построить еще в прошлом году, открыв его к Дню города. Однако позднее сроки пересмотрели, и строительство начали в 2024 году. Завершить его планируется к Дню города в нынешнем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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