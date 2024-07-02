2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

02.07.2024, вторник
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09:00 Челябинск – Церемония представления ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александра Кузнецова с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
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10:00 Челябинск – «Творческие гостиные» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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10:00 Челябинск – Громкие чтения: «Цветик-семицветик» Валентина Катаева (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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10:00 – 18:00 Челябинск – День сюрпризов в библиотеке «Притяжение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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10:30 Челябинск – Контрольный рейд в рамках проекта «Новая школа» (отъезд от ул. Овчинникова, 4)
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14:00 Челябинск – Открытие российско-узбекского бизнес-форума (Территория бизнеса, ул. Российская, д. 110 к1, 1-й этаж)
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15:00 Челябинск – Встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с выпускниками образовательных организаций региона, получившими по результатам ЕГЭ два и более стобалльных результата (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, д. 27, 6-й этаж)
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17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Кировка: история и современность» (встреча у главного входа театра оперы и балета, пл. Искусств, 1) (по записи)
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18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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