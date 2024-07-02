2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с выпускниками образовательных организаций региона, получившими по результатам ЕГЭ два и более стобалльных результата (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, д. 27, 6-й этаж)