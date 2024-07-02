В Челябинской области ребенок проткнул живот рычагом велосипеда

В Миассе помощь спасателей понадобилась бригаде скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, выехав по вызову очевидцев к скверу на улице Вернадского в Миассе, врачи обнаружили мальчика, упавшего с велосипеда и получившего проникающее ранение живота рычагом переключения передач.

«На месте ЧП доставать предметы, оказавшиеся под кожным покровом в любой части тела, категорически запрещено – это делается исключительно в условиях стационара. Однако транспортировка пострадавшего вместе с велосипедом в машине СМП весьма затруднительна», – отметили представители спасателей.

Медики обратились к ПСС. Под присмотром врача спасатели демонтировали рычаг и трос с велосипеда, ребенка на носилках перенесли в машину, дальнейшая помощь оказывалась ему в больнице.

Спасатели напоминают, что в экстренных ситуациях необходимо избегать поспешных, неопытных действий и всегда обращаться к специалистам. «Диспетчеры 112 примут ваше сообщение и передадут службе, компетентной оказывать помощь соответственно обстоятельствам ЧП», – подчеркивают в ПСС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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