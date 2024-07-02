На северо-западе Челябинска до конца недели ограничили движение

Движение автотранспорта по улице Куйбышева в Челябинске частично ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«До 7 июля затруднен проезд в районе дома №19 по улице Куйбышева по направлению к улице Чайковского», – уточнили представители городских властей.
Работы ведет АО «УСТЭК-Челябинск».
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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