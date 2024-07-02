На северо-западе Челябинска до конца недели ограничили движение

Движение автотранспорта по улице Куйбышева в Челябинске частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

«До 7 июля затруднен проезд в районе дома №19 по улице Куйбышева по направлению к улице Чайковского», – уточнили представители городских властей.

Работы ведет АО «УСТЭК-Челябинск».

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube