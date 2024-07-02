В Копейске перед судом предстанет горожанин, набросившийся на приятеля с топором

В Копейске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство друга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Копейска, обвиняемого в попытке убить друга в бане.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 апреля текущего года на территории частного домовладения по улице Советской в пригороде Челябинска. Во время ссоры в помещении бани нетрезвый 44-летний мужчина набросился на своего друга. Южноуралец успел нанести приятелю не менее 2 ударов топором в голову, пока его не остановили находившиеся поблизости люди.

Благодаря своевременным действиям медиков, пострадавшего мужчину удалось спасти.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube