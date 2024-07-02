Земли копейской «Венеции» вновь ушли под воду

Жители копейского поселка в третий раз пытаются достучаться до южноуральского губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Горняк, расположенного на территории Копейска, в третий раз обратились к региональным властям с просьбой спасти их от постоянных наводнений.

Перед этим южноуральцы публиковали видеообращение в конце мая текущего года, когда земельные участки и дома в очередной раз ушли под воду.

Напомним, поселок Горняк многие годы остается «болевой» точкой Копейска. Домовладения здесь регулярно топит из-за обилия грунтовых вод, рвущихся на поверхность после того, как была прекращена работа на шахтах, разбросанных по территории городского округа.

О разворачивающейся в населенном пункте катастрофе знают и местные, и региональные власти. Однако ситуация не улучшается.

Кардинально решить проблему чиновники обещали еще в 2019 году. Однако спустя пять лет земельные участки и дома южноуральцев по-прежнему страдают из-за разлива грунтовых вод.

После майского обращения в поселке побывали городской прокурор, а председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки, начатой региональный управлением ведомства. В мэрии Копейска, в свою очередь, заверили, что держат ситуацию на контроле, отчитавшись о том, какая работа проводится после паводка.

Но, как следует из третьего уже видеообращения, появившегося в социальных сетях в конце июня, надолго чиновников не хватило. И после многодневных дождей вода вновь заполонила их огороды, подвалы и дома. «Все проводимые мероприятия в мае-июне 2024 года носили локальный и кратковременный характер, не решив проблемы полномасштабно. Невозможно администрации Копейска, ничего не делая годами, за пару недель решить проблему кардинально, – рассказывают копейчане. – Высокий уровень грунтовых вод никуда не денется, пока не будет откачана шахта «Красная горнячка» до безопасной проектной отметки. Неделя проливных дождей свела на нет всю работу администрации Копейска. Бюджетные деньги выброшены на ветер!"

О своей проблеме поселковые обитатели рассказали уже и новому главе города – со Светланой Логановой встречались 10 июня, когда та формально была еще только исполняющей обязанности мэра. Чиновница рассказала копейчанам о плане понижения воды в карьере «Красной горнячки» и обещала установить новые насосные станции.

Но пока финансирования нет даже на работу двух насосов, отмечают южноуральцы. Так что приходится местным запускать свои насосы – за свой, а не за бюджетный счет.

Планы по решению многолетней проблемы подтоплений в Копейске, действительно, есть. Подрядная организация из Белгородской области уже занимается разработкой проекта. Только недавно подрядчик, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, перенес сроки окончания работ на 2025 год. А поселок уходит под воду прямо сейчас, сетуют посельчане.

В мэрии Копейска к ситуации с подтоплениями относятся как будто совсем обыденно. Работы по откачке воды из прудов-испарителей в частном секторе города начались только 1 июля, хотя дожди зарядили в Копейске еще неделю назад, а в минувшие выходные на город обрушились настоящие ливни. Но, если верить пресс-службе мэрии, лишь на улице Менжинского подрядная организация приступила к откачке воды из пруда-испарителя с 30 июня.

При этом представители городских властей продолжают уверять, что вопрос находится на личном контроле главы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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