Не только цена: россияне стали требовательнее к приобретаемым товарам

Российские покупатели стали предъявлять более высокие требования к покупкам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оптимизация бюджета, списки покупок, сравнение цен на товары брендов со стоимостью СТМ указывает на то, что рациональность остается базой текущих моделей покупательского поведения. Однако по мере роста спроса и укрепления потребительского оптимизма такое положение вещей постепенно меняется. Об этом свидетельствует очередное исследование компании «NielsenIQ Россия», представленный в ее телеграм-канале.

Так, хотя 55% участников исследования заявили, что составляют списки покупок, ровно половина покупателей говорит, что всегда приобретает что-то сверх запланированного, отмечают представители фирмы. При этом на оптимизацию бюджета настроены 60% респондентов (снижение на 4%).

Зато уже более 60% (62%) потребителей заявили, что им важно качество сервиса в магазине. Рост по сравнению с предыдущим исследованием составил 7%. А более трети (34%, рост на 5%) отмечают, что значимую роль при выборе товара играет наличие у него экомаркировки (эко/био/натуральный).

«Такой тренд может свидетельствовать о происходящей смене парадигм в ритейле и переходе на очередной цикл его развития, на котором фактор приоритетной работы с ценой расширяется дополнительными сервисами, уникальным ассортиментом и эмоциональными атрибутами», – отметили в исследовательской компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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