В Челябинске сузят выезд из Ленинского района в центр

Движение по улице Дзержинского в Челябинске будет частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту напорного коллектора автомобилистов города ждут серьезные сложности при выезде из Ленинского района в центр.

«С 22 часов 2 июля до 22 часов 2 августа будет ограничено движение транспорта по улице Дзержинского в районе пересечения с улицей Барбюса», – уточнили представители городских властей.

Проезд будет затруднен по крайним правым полосам в обоих направлениях.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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