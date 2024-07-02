В Челябинске банда «черных» риелторов предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 76 миллионов рублей

12 южноуральцев предстанут перед судом за махинации с квартирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 12 южноуральцев, обвиняемых в создании преступного сообщества и участие в нем, мошенничестве, разбое, подделке документов и легализации имущества, полученного при совершении преступления.

Криминальная дюжина совершала мошенничество на рынке недвижимости. Всем участникам от 28 до 64 лет, некоторые из них имеют судимости или привлекались к уголовной ответственности. Южноуральцы и хорошо изучили законодательство в сфере купли-продажи недвижимого имущества и были достаточно знакомы с риелторской деятельностью.

Для своих махинаций аферисты выбирали жилые помещения, хозяева которых скончались и не имеют прямых наследников, а также квартиры, чьи собственники злоупотребляют спиртными напитками и ведут асоциальный образ жизни. Под различными предлогами они убеждали собственников продать недвижимость. В роли покупателей выступали сами участники группировки, сделки же совершались по подложным документам. Бывшим хозяевам квартир взамен предоставлялась жилплощадь с худшими условиями проживания.

Организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения в совершении 49 преступлений. Одну из квартир переписали на участника банды. Причиненный ущерб превысил 76 миллионов рублей, при этом в ходе предварительного следствия изъято похищенное имущество стоимостью более 43 миллионов рублей. Добровольно обвиняемыми возмещен ущерб на сумму порядка 3 миллионов, в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество злоумышленников в размере более 10 миллионов рублей.

На период следствия фигурантам избирались меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, домашнего ареста и заключения под стражу – в зависимости от распределения ролей в криминальной схеме.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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