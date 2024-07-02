Полиция задержала мошенника, обманувшего мать пропавшего южноуральца

Полицейские Ашинского района задержали жителя Костромской области, обманувшего мать пропавшего сына.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась 51-летняя местная жительница и рассказала, что у нее обманом выманили 3,3 тысячи рублей.
По словам женщины, она разместила в социальных сетях объявление о розыске своего сына, который пропал при неустановленных обстоятельствах.
На объявление откликнулся молодой человек, представившийся «сотрудником силовой структуры». Он сообщил, что знал пропавшего и хочет отправить его родственникам личные вещи мужчины. В процессе общения аферист убедил женщину в том, что на указанный им номер карты необходимо перевести деньги на почтовые расходы. Однако после получения денег незнакомец отключил телефон и перестал выходить на связь. Тогда уралочка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
Полицейские нашли мошенника по банковским реквизитам. Им оказался 35-летний ранее судимый уроженец Костромской области. Выяснилось, что банковскую карту для денежных переводов мошенник на время позаимствовал у своей знакомой. После снятия суммы перевода он обязался вернуть банковскую карту владелице.
Полицейскими ОМВД России по Ашинскому району установлено, что злоумышленник совершил пять подобных мошеннических действий в различных городах России, полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого возбуждено пять уголовных дел.
Челябинск, Виктор Елисеев
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