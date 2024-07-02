С челябинской Кировки выгоняют музыкантов и художников

Власти запретили работать на пешеходной улице в центре Челябинска уличным артистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», охрана, патрулирующая пешеходную часть улицы Кирова, стала требовать у выступающих здесь уличных музыкантов и других артистов разрешение на ведение деятельности.

Об этом облюбовавшие общественное пространство музыканты начали сообщать еще в начале июня. Теперь информацию подтвердил ретрофотограф Дмитрий Островский.

По словам челябинца, в июне он на Кировку не выходил. Однако в первый день июля и он удостоился визита людей в униформе. «Я вышел на работу у ресторана «Цыплята табака», обычно я фотографирую людей около фонтана или в каменной подворотне. Вышел в 15 часов, и никто сначала не подходил, – цитирует фотографа 74.ru. – Ну а в 19:20 бравые ребята с очень интеллигентными лицами подошли и попросили уйти, спрашивали про разрешение, но сами никаких документов не показали».

На видео, снятом южноуральцем, мужчина в униформе спрашивает у фотографа, есть ли у него «разрешение на коммерческую деятельность на данном участке». При этом заявляет, что есть некий «приказ», ограничивающий возможности работы на Кировке. Впрочем, узнав, что фотограф уже уходит, охранники заявили, что претензий не имеют.

В пресс-службе мэрии Челябинска признали, что власти, действительно, решили упорядочить деятельность артистов на Кировке. Правда, пока не смогли конкретизировать, каким образом будут контролировать творческие активности, заявив, что подробная информация об этом будет подготовлена позднее.

В ЦПКиО имени Гагарина (именно это учреждение отвечает за работу пешеходной зоны в центре Челябинска) тоже пока не торопятся раскрывать, из каких критериев будут исходить, выдавая разрешения. Но представившемуся музыкантом корреспонденту челябинского издания посоветовали с выходом на Кировку не торопиться. И направить прежде заявление на получение разрешения.

Отметим, когда создавалась Кировка, городские власти один из акцентов делали как раз на том, что неотъемлемым атрибутом пешеходной зоны будут уличные художники и музыканты, которые и будут создавать неповторимый колорит одного из любимых мест отдыха горожан и гостей Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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