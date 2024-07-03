3 июля ожидаются следующие события – Челябинск

03.07.2024, среда
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09:30 Челябинск – Единый семинар для бухгалтеров и руководителей (пр. Ленина, 68) (по записи)
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10:30 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин вручит дипломы выпускникам-отличникам Челябинского механико-технологического техникума, в том числе прошедшим обучение по федеральному проекту «Профессионалитет» (Челябинский механико-технологический техникум, ул. Первой Пятилетки, 3)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс в клубе «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 Челябинск – Начало работы IV Лаборатории замыслов «Контур» – «Контур сказки» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116, режиссерская лаборатория «Контур»)
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12:00 Челябинск – Встреча «Поселок Переделкино: история и люди» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Открытый показ выпускных работ кафедры режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры (кинотеатр «Победа», пр. Комсомольский, 34)
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14:00 Челябинск – Чтение с обсуждением «Читаем друг другу – читаем по кругу» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» (поделки из бумаги) (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Черепашка» (игрушка из пряжи) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Вручение дипломов выпускникам очного отделения Уральского государственного университета физической культуры (конгресс-холл, ул. Ленина, 35)
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15:00 Челябинск – Летний читальный зал «Лето у книжной полки» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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16:00 Челябинск – Литературно-музыкальный вечер «Хорошее настроение» с концертом вокальной студии «Molto bene» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Вручение дипломов выпускникам заочного отделения Уральского государственного университета физической культуры (конгресс-холл, ул. Ленина, 35)
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18:30 Челябинск – Фитнес-зарядка (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка перед главной сценой)
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