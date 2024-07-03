На Южном Урале преподавательница отдала мошенникам 600 тысяч, клюнув на фото начальника

Аферисты обманули 52-летнюю жительницу Троицкого района на 600 тысяч рублей от имени ее руководителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудникам полиции женщина, работающая в одном из образовательных учреждений Троицка, рассказала, что получила сообщение в мессенджере с профиля, использовавшего фотографию ее руководителя. В сообщении говорилось о предполагаемой утечке данных и необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет» для проверки.

Вскоре после этого ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он также сообщил о необходимости перевода средств для выявления причины утечки данных. Обещая вернуть деньги после завершения проверки, мошенники убедили преподавательницу перевести более 600 тысяч рублей на указанный ими счет.

Лишь после встречи с настоящим руководителем организации преподавательница поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции вновь призывают во избежание подобных мошенничеств не отвечать на сообщения или звонки с незнакомых профилей или номеров, даже если они используют фотографии знакомых лиц. «Не переводите денежные средства на указанные ими счета, – подчеркивают в силовом ведомстве. – Если вы получили подозрительное сообщение, чтобы подтвердить его подлинность, свяжитесь с настоящим руководителем или сотрудником правоохранительных органов. Никогда не передавайте никому конфиденциальную информацию, такую как пароли или номера кредитных карт, по электронной почте или телефону».

Южноуральцам рекомендуют придерживаться здорового скептицизма в отношении сообщений и звонков незнакомцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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