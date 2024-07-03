В Челябинске произошло масштабное обрушение на стройке одного из объектов спортивного кластера

В Челябинске рухнули перекрытия строящегося футбольного манежа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром сегодня, 3 июля. Об этом рассказали очевидцы ЧП.

По словам горожан, масштабное обрушение произошло на территории строительства крытого футбольного манежа – одного из объектов будущего спортивного кластера на северо-западе областного центра, расположенного на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев.

С сильным грохотом рухнули несколько перекрытий строящегося манежа. По словам некоторых очевидцев, упал также один из строительных кранов.

На месте ЧП работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения нет.

Напомним, несколько лет назад городские и региональные власти объявили о создании на северо-западе Челябинска спортивного кластера. Одной из его частей должен стать футбольно-легкоатлетический комплекс, включающий в себя крытый манеж, открытые поля для футбола и мини-футбола, а также беговые дорожки и воркаут-площадки.

Работы над проектом начались летом 2022 года. Строительство планировалось завершить в 2025 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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